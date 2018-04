Dazi: Cina, aperti a negoziati Usa se mutuo rispetto

(ANSA) - PECHINO, 4 APR - La Cina "non vuole una guerra commerciale dalla quale nessuno emergerebbe vincitore. La posizione della Cina è consistente: la Cina è aperta, se gli Usa vogliono, a negoziati su basi paritarie e di mutuo rispetto". Lo ha detto Wang Shouwen, vice ministro del Commercio, in una conferenza stampa dedicata ai rapporti commerciali Cina-Usa, a stretto giro dalla risposta di Pechino a Washington con la proposta di dazi al 25% su beni Usa per totali 50 miliardi di dollari, dalla soia alle auto fino agli aerei.