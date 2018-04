Spagna: media, 'sgarbo' regina Letizia a suocera Sofia

(ANSA) - MADRID, 4 APR - Impazza sui social spagnoli il video dello 'sgarbo' della regina Letizia Ortiz, moglie di re Felipe VI, alla suocera, la regina emerita Sofia di Grecia, al termine della messa di Pasqua nella cattedrale di Palma di Maiorca. Alla fine della cerimonia, si vede in un video, la madre di re Felipe VI si è avvicinata alle due nipotine la principessa Leonor e l'infanta Sofia erede al trono e fa cenno al fotografo ufficiale di casa reale di immortalarle. Ma Letizia si accorge della mossa e si mette davanti al fotografo per impedire lo scatto. C'è un attimo di tensione fra le due regine. Poi la principessa Leonor leva il braccio che la nonna le aveva posto sulla spalla sotto lo sguardo perplesso del nonno, il re emerito Juan Carlos. Re Felipe si avvicina come per chiedere spiegazioni dell'accaduto. Poco dopo, all'uscita dalla cattedrale la scena si ripete. Sofia cerca di nuovo di farsi fotografare con le due nipotine. E di nuovo Letizia si mette davanti all'obiettivo del fotografo.