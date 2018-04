Giovane seminarista trovato morto a Roma

(ANSA) - ROMA, 4 APR - Si ipotizzerebbe al momento un malore per il decesso del giovane seminarista americano trovato morto nel pomeriggio di Pasquetta nel suo letto all'interno del Collegio internazionale Legionari di Cristo in via degli Aldobrandeschi a Roma. Sarà comunque l'autopsia a chiarire con esattezza le cause della morte. A trovare il corpo del 29enne è stato nel tardo pomeriggio di lunedì un prelato che, non vedendolo dal giorno prima, è andato a cercarlo. Sul posto i carabinieri della stazione Bravetta e della compagnia di Trastevere. Sul corpo non sarebbero stati riscontrati segni evidenti di violenza e la camera era in ordine. Al momento si ipotizza una morte per cause naturali, ma verrà effettuata l'autopsia per stabilirlo con certezza. La salma è stata portata al policlinico Gemelli.