Morì incinta di 2 gemelle, a processo medico e ostetrica

(ANSA) - MILANO, 04 APR - Una ginecologa e una ostetrica della Clinica Mangiagalli di Milano sono stati mandati a processo per omicidio colposo per il caso di Claudia Bordoni, la donna di 36 anni morta il 28 aprile 2016 insieme alle due gemelle che portava in grembo. Lo ha deciso il gup Ezia Maccora che ha anche prosciolto una seconda ostetrica imputata in quanto avrebbe avuto un suolo marginale nella vicenda. Per i legali della famiglia della donna, come scritto in una memoria, si è trattato di "fatti gravissimi". Il processo si aprirà il prossimo 18 giugno.