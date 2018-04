Spia russa: Gb a Opac, non vogliamo cooperare con Mosca

(ANSA) - LONDRA, 4 APR - La rappresentanza britannica all'Opac, l'Organizzazione Internazionale per la Proibizione delle Armi Chimiche, respinge come "una perversione" l'offerta russa di cooperare nelle indagini sull'avvelenamento a Salisbury con agente nervino dell'ex spia Serghei Skripal e di sua figlia. Secondo Londra, la richiesta avanzata a più riprese da Mosca e presentata oggi formalmente al tavolo dell'Opac, all'Aja, non sarebbe altro che "una tattica diversiva per spargere ancora disinformazione ed evadere le domande a cui le autorità russe devono rispondere".