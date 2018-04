Mafia: 25 arresti a Bari, medico chiamò boss

(ANSA) - BARI, 4 APR - Un medico del Policlinico di Bari chiamò il boss Giuseppe Mercante per riottenere i due motorini che gli erano stati rubati. Accadeva nel 2014. Come quel medico, tanti cittadini baresi e commercianti in quegli anni pagavano il pizzo in un clima di omertà e assoggettamento al clan Strisciuglio. È quanto emerge dall'indagine della Dda di Bari che oggi ha portato all'arresto di 25 persone (15 in carcere 10 ai domiciliari) per traffico e spaccio di droga, due tentati omicidi, armi e numerosi episodi di estorsione con l'aggravante mafiosa. "È un motivo di grande preoccupazione che ci si rivolga a malavitosi e non alle forze dell'ordine per avere giustizia", ha commentato il procuratore aggiunto di Bari Francesco Giannella. I fatti contestati in questa inchiesta della Dda, coordinata dai pm Giuseppe Gatti, Lídia Giorgia, Patrizia Rautiis e Renato Nitti, si riferiscono al periodo 2013-2014 e riguardano la guerra interna ai clan per il controllo dello spaccio sul quartiere.