Scuola: Invalsi, 18 mila studenti nel primo giorno di prove

(ANSA) - ROMA, 4 APR - Alle 11 erano 27.400 gli alunni che stanno svolgendo la prova Invalsi per la terza media. "In bocca al lupo!", scrive su twitter l'istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo e di istruzione. Alla stessa ora sono 16.500 quelli che hanno concluso il loro 'esame'. Le prove, che si svolgono da oggi al 21 aprile in tutta Italia, coinvolgeranno oltre mezzo milione di studenti. Si tratta di un test che si svolge esclusivamente al computer. Il picco delle connessioni simultanee, 17.000, è stato registrato intorno alle 10.30.