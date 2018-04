Sondaggi: 46% elettori M5s preferisce Lega, solo 18% il Pd

(ANSA) - ROMA, 4 APR - Il 46% degli elettori di M5s preferirebbe un governo del Movimento con la sola Lega, il 27% tornare alle urne, meglio se con una nuova legge elettorale, e solo il 18% guarda con favore ad un esecutivo con Pd e Leu, mentre si riduce al 4% la percentuale di chi gradirebbe una alleanza con tutto il centrodestra. E' quanto emerge da un sondaggio dell'Istituto Demopolis tra gli elettori pentastellati e della Lega. Per quanto riguarda i secondi, il 65% riterrebbe "accettabile" un Governo Lega-M5s (inaccettabile per il 22%) mentre il 13% non si dichiara. Sarebbe invece da escludere un'alleanza del Centrodestra con il PD, ritenuta "inaccettabile" dall'84% degli elettori di Salvini, accettabile dal 5% (l'11% non sa). La luna di miele tra le due aree politiche si attenua, però, sul nome del premier: l'83% dei 5S auspica una guida Di Maio, mentre il 63% considera l'ipotesi di una premiership di Salvini "inaccettabile".