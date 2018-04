(ANSA) - ROMA, 04 APR - Accerchiata, insultata e aggredita in strada da un gruppo di coetanei, tra cui anche ragazze. E' quanto accaduto a una studentessa 17enne di origine filippina a Roma alcune settimane fa. Non è escluso il movente razziale: durante il pestaggio sarebbero stati urlati insulti razzisti. L'episodio è avvenuto l'8 marzo a Villaggio Olimpico in zona Flaminio ma la notizia è trapelata solo ora. La ragazzina non era andata a scuola quel giorno e si è imbattuta in un gruppo di coetanei. "Ma perché mi picchiate? Nemmeno vi conosco" avrebbe detto la ragazzina che ha riportato una distorsione a un polso giudicata guaribile in 7 giorni. A quanto riferito dalla ragazzina non conoscerebbe gli autori dell'aggressione. Sulla vicenda indagano i poliziotti del commissariato Villa Glori e della Squadra Mobile.