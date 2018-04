Siria: Wp, Trump ha ordinato di preparare il ritiro

(ANSA) - WASHINGTON, 4 APR - Trump ha ordinato ai leader militari Usa di prepararsi al ritiro delle truppe americane dalla Siria ma non ha fissato una data. Lo rivela il Wp, citando un alto dirigente dell'amministrazione dopo l'incontro di ieri con i vertici della sicurezza nazionale. Il tycoon non intende prorogare la missione Usa oltre la distruzione dell'Isis e si aspetta che altri Paesi, in particolare i Paesi Arabi della regione, si assumano l'onere di ricostruire le aree stabilizzate, mandando anche loro truppe se necessario.