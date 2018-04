Siria: Erdogan, 'Astana è complementare a colloqui Onu'

(ANSA) - ISTANBUL, 4 APR - "Non abbiamo mai presentato il processo di Astana come alternativo a Ginevra", dove si svolgono i negoziati sulla Siria sotto l'egida dell'Onu. "Abbiamo detto che è complementare". Così il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, al termine del vertice ad Ankara con i leader di Russia e Iran, Vladimir Putin e Hassan Rohani. "L'unico obiettivo del summit e dei nostri sforzi è di permettere la ricostruzione di una Siria in pace", ha aggiunto Erdogan.