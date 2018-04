Da Memphis a Atlanta per Luther King

(ANSA) - WASHINGTON, 4 APR - Cortei, incontri e commemorazioni oggi in gran parte degli Stati Uniti per il 50esimo anniversario della morte di Martin Luther King Jr, il leader del movimento per i diritti civili assassinato il 4 aprile del 1968 a Memphis, in Tennessee. E proprio a Memphis si tiene una delle manifestazioni più massicce, con centinaia di partecipanti, organizzata da gruppi sindacali e con la presenza fra gli altri del reverendo Jesse Jackson e del reverendo Al Sharpton. Eventi commemorativi sono previsti anche ad Atlanta, città natale di Martin Luther King Jr e un evento è già in corso a Washington.