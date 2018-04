(ANSA) - WASHINGTON, 4 APR - Secondo rivelazioni della Cnn il procuratore speciale Robert Mueller che guida l'inchiesta sul Russiagate sta conducendo verifiche su alcuni oligarchi russi. L'obiettivo sarebbe verificare se questi abbiano immesso fondi illegalmente, direttamente o indirettamente, nella campagna per l'elezione di Donald Trump. In particolare gli inquirenti hanno sentito oligarchi in viaggio negli Usa e almeno uno è stato fermato all'arrivo del suo jet privato a New York e sono stati perquisiti i suoi dispositivi elettronici.