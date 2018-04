Sicurezza: in corso a Milano sgombero palazzo via Cavezzali

(ANSA) - MILANO, 5 APR - E' in corso, a Milano, lo sgombero di un palazzo in via Cavezzali 11, nella zona multietnica di via Padova, più volte al centro delle cronache per vari episodi legati a immigrazione clandestina e criminalità. Dalle 5 di questa mattina la Questura di Milano ha dispiegato uomini e mezzi e si appresta a liberare gli appartamenti occupati abusivamente, procedendo al censimento dei presenti e al loro allontanamento. Il 118 si trova sul posto in prevenzione. Non risultano, al momento, particolari problemi di ordine pubblico. Sono cominciate le operazioni di controllo delle unità abitative nel palazzo occupato dove le forze dell'ordine stanno controllando piano per piano circa un centinaio di appartamenti, abitati prevalentemente da nordafricani e africani ma non solo.