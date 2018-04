(ANSAmed) - GAZA, 5 APR - Un palestinese e' stato ucciso stamane, presumibilmente dal fuoco di militari israeliani, mentre era in prossimità del confine ad est di Gaza City. Lo ha reso noto il ministero della sanità. In Israele per ora non c'è conferma. A Gaza la tensione è alta alla vigilia della ripresa domani di una 'Marcia del Ritorno' di massa, in prossimità del confine con Israele. L'ospedale Shifa sta svuotando la corsie nel timore che domani debba accogliere numerosi feriti.