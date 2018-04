(ANSA) - MILANO, 5 APR - E' stato sottoposto a fermo per duplice omicidio il fratello di Carlo Fortini, 51 anni, pregiudicato, ex sorvegliato speciale, ucciso a colpi di pistola con la fidanzata, Maria Rosa Fortini, 40 anni in una sala slot di Caravaggio (Bergamo). Non risultano invece provvedimenti a carico della sorella di entrambi che ha accompagnato il fermato alla sala giochi. E' stata anche trovata l'arma del delitto. L'uomo è stato portato la notte scorsa nella caserma dei carabinieri di Bergamo e sottoposto a fermo disposto dal pm Gianluigi Dettori.