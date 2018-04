Barba e capelli, a Napoli parrucchieri volontari

(ANSA) - NAPOLI, 5 APR - Barba, capelli, shampoo, taglio, messa in piega. E se si vuole, una manicure o una 'aggiustatina' alle sopracciglia. Domenica mattina, a partire dalle 9.30, nella chiesa di San Giacomo, a Calvizzano, in provincia di Napoli, 'armati' di forbici, pettini, spazzole e asciugacapelli, i parrucchieri dell'Associazione 'Salvi per un pelo', accoglieranno in un salone temporaneo chiunque abbia bisogno di un trattamento. Non solo senza fissa dimora, ma anche persone con difficoltà economiche. L'iniziativa, come spiega Pasquale Penza, presidente dell'Associazione, ha l'obiettivo "di donare un sorriso e un po' di tempo a chi è meno fortunato". "Non si è mai contenti di quel che si ha - racconta - tornavo da un viaggio a Ravenna e pensavo alla vita di tutti i giorni che mi aspettava. Poi la notizia del terremoto ad Amatrice mi fece pensare ai miei colleghi che a quella vita non potevano tornare e mi sono detto che gli altri vanno aiutati, con gesti concreti".