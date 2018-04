Autovelox dato alle fiamme su autostrada Avellino-Salerno

(ANSA) - NAPOLI, 5 APR - I vigili del fuoco di Avellino sono intervenuti, subito dopo la mezzanotte, sul raccordo autostradale Avellino-Salerno dove alcuni passanti hanno segnalato un autovelox in fiamme. L'incendio è stato domato e la postazione messa in sicurezza. Da una prima ispezione sembra che l'incendio sia di origine dolosa. Non si esclude che ad agire possa essere stato qualche automobilista indisciplinato. All'interno, comunque, non c'era la macchina fotografica, ritirata per un aggiornamento del software. Sull'accaduto, comunque, sono in corso indagini da parte della Polizia Stradale di Avellino che ha chiesto l'intervento della Scientifica. (ANSA).