Salvini, M5s? Speriamo inizino a dire dei sì

(ANSA) - ROMA, 5 APR - La Lega farà il governo con il Movimento Cinque Stelle? "Speriamo che gli altri la smettano di dire dei no e inizino a dire dei sì come fa la Lega da tempo". Lo afferma Matteo Salvini lasciando a piedi il Quirinale dopo le consultazioni. "Stiamo lavorando, stiamo lavorando", ripete. "E' stato un incontro assolutamente positivo in cui abbiamo espresso una linea costruttiva", spiega poi Salvini riferendosi alle Consultazioni lamentando ancora una volta che al Colle "molti hanno detto dei no" mentre "noi siamo venuti a dire dei sì. Non pensiamo a governi raccogliticci, lavoriamo a un governo che duri cinque anni e che abbia l'interesse nazionale italiano come priorità".