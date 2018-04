(ANSA) - ROMA, 5 APR - "Non vogliamo spaccare la coalizione di centrodestra, ma non riconosciamo una coalizione di centrodestra, perché non solo si sono presentati alle elezioni con tre candidati premier, ma perché si sono preparati alle consultazioni separati. E una di queste forze non riconosce il M5S, perciò ci rivolgiamo alla Lega". Lo dice il capo politico del M5s, Luigi Di Maio, dopo le consultazioni al Quirinale.