Incendio al bar degli universitari, fuggi fuggi a Padova

(ANSA) - PADOVA, 5 APR - I vigili del fuoco sono intervenuti in pieno centro a Padova per spegnere un incendio divampato all'interno del "Bar Fly", che si trova a due passi dall'aula studio di galleria Tito Livio ed è frequentatissimo dagli studenti universitari. La galleria è stata invasa da una densa colonna di fumo nero che ha reso l'aria irrespirabile, e gli studenti che affollavano il locale sono fuggiti in strada per mettersi in salvo. I pompieri sono intervenuti subito, hanno domato le fiamme e stanno cercando di capire le cause del rogo. A quanto pare l'incendio sarebbe partito dalla cucina dell'esercizio, forse per il malfunzionamento di un elettrodomestico. Non si registrano feriti e sembra esclusa l'ipotesi dolosa.