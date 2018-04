(ANSA) - PECHINO, 6 APR - La Cina lotterà "a ogni costo" e prenderà "contromisure ad ampio raggio" se gli Usa continuano ad adottare pratiche unilaterali all'insegna del protezionismo. Lo afferma un portavoce del ministero del Commercio, in risposta al proposito di Donald Trump che ha chiesto al Rappresentante del Commercio Usa di mettere a punto dazi addizionali sull'import da Pechino per 100 miliardi di dollari. "Sull'interscambio sino-americano, la Cina ha definito una posizione molto chiara: non vogliamo una guerra commerciale, ma non ne abbiamo paura".