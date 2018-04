In casa 400 chili lettere, denunciato corriere infedele

(ANSA) - TORINO, 6 APR - Lo stipendio era troppo basso, così per tre anni un corriere non ha consegnato la posta. L'uomo, un 33enne della provincia di Torino, è stato denunciato dai carabinieri, che hanno trovato 400 chili di lettere nel suo appartamento. L'uomo era stato fermato nei giorni scorsi a Santena alla guida della sua macchina durante un controllo stradale. In tasca nascondeva un coltello a serramanico lungo 20 centimetri. Sul sedile posteriore della macchina c'erano 70 lettere, indirizzate a diversi privati ed enti, di un corriere, di cui l'uomo ha detto, di essere stato un loro dipendente. "Non mi pagavano abbastanza e mi sono licenziato", ha detto ai carabinieri che lo hanno fermato. I militari sono andati a casa sua, dove hanno trovato quasi mezza tonnellata di invii postali tra lettere di banche, estratti conto e bollette telefoniche.