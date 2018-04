(ANSA) - BERGAMO, 6 APR - Da questa mattina anche dei droni sono stati messi in campo a Oltre il Colle per le ricerche di Maria Pisoni, 70 anni, di Treviglio, scomparsa dal 3 aprile, giorno di Pasqua. La donna manca ormai da casa da quasi una settimana e per il momento le ricerche non hanno dato alcun esito positivo. La Protezione civile di Clusone ha messo in campo degli specialisti nell'uso dei droni, velivoli a pilotaggio remoto, per battere a tappeto il territorio insieme alle squadre speciali di vigili del fuoco e carabinieri già attivi sulle ricerche, anche con i cani molecolari. La squadra sorvolerà il territorio per tutta la giornata.