Pd: Delrio, io a favore congresso,tesi forti per rilancio

(ANSA) - ROMA, 6 APR - "Non mi interessa chi si candida alla segreteria mi interessa cosa proponiamo al Paese". Graziano Delrio, parlando a Radio Anch'io, su Radio1, parla del Pd precisando che il reggente Maurizio Martina non è ora "più debole". "A Martina - aggiunge - è stato chiesto il sacrificio di portare il partito all'Assemblea dove si deciderà se eleggere il nuovo segretario o se fare il congresso. Io sono a favore di quest'ultima soluzione" , dice ancora chiarendo che i Dem non temono il voto anticipato anche se ritengono "irresponsabile" pensare ora ad una soluzione del genere. Sempre per quanto riguarda le candidature alla segreteria, si augura che ci " siano tesi forti che favoriscano il nuovo percorso del Pd e la sua rigenerazione". L'obiettivo è quello di "guardare alla sostanza delle ricette per il Paese. E al riguardo chiarisce che il partito dovrebbe porsi in maniera "più critica" rispetto a certi modelli di sviluppo, come quelli che riguardano la delocalizzazione delle imprese e i salari, per esempio.