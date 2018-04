Catturato "unabomber genovese'": minacciò di avvelenare i prodotti nei magazzini Barilla

La Polizia ha eseguito un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Genova e arrestato Roberto Cavicchia, pregiudicato di 62 anni originario di Sanremo (Imperia) condannato a 6 anni e 8 mesi per tentata estorsione, fabbricazione e porto di esplosivi. Cavicchia, definito nella nota degli inquirenti l’'unabomber genovese" si era reso responsabile di alcuni tentativi di estorsione ai danni di commercianti ai quali veniva richiesto denaro dietro la minaccia di far esplodere ordigni o causare contaminazioni chimiche. L'episodio più noto aveva riguardato la Barilla cui era stato prospettato l’avvelenamento dei prodotti stoccati in magazzino. L'uomo era già noto alla Mobile che lo avevano già arrestato nel 2009 dopo alcuni scippi commessi nel centro di Genova a bordo di motociclette di grossa cilindrata. E proprio gli uomini della Mobile, sezione criminalità diffusa, sono riusciti a rintracciarlo nelle prime ore del mattino di ieri. Cavicchia, infatti, era da tempo irreperibile.