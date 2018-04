(ANSA) - ROMA, 6 APR - "Quando Di Maio dice: "O voi o la Lega!", sta dicendo che non ha un'idea di paese. Cosa serve davvero all'Italia? Non c'è un problema personale. Di Maio fa la stessa offerta a noi e alla Lega. E a voi sembra che noi e la Lega abbiamo la stessa idea di paese? Di Maio ha ricevuto un mandato dagli elettori che non era il mandato a governare con noi. Il M5S ci ha criticato per tutti questi anni. Noi vogliamo essere seri. Loro hanno idee diverse da noi. E' una questione di serietà. Non vogliamo prescindere dal merito per arrivare al potere ad ogni costo". Così Graziano Delrio, capogruppo Pd alla Camera poco fa ai microfoni di Giorgio Zanchini a Radio anch'io (Rai Radio1).