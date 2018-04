(ANSA) - NEUMUENSTER (GERMANIA), 6 APR - La procura tedesca ha ordinato l'immediata scarcerazione di Carles Puigdemont, dopo che l'ex leader catalano ha pagato la cauzione. L'ufficio della procura di Schleswing ha reso noto che Puigdemont ha depositato la cauzione di 75mila euro e che ha fornito alle autorità tedesche un indirizzo in Germania dove risiederà in attesa di una decisione sulla sua estradizione. Ieri il tribunale aveva stabilito che Puigdemont - arrestato lo scorso 25 marzo dopo aver attraversato il confine con la Danimarca - non può essere estradato in Spagna per ribellione, ma ha ammesso la richiesta di estradizione per malversazione, su cui deciderà nei prossimi giorni.