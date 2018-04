Austria: Kurz, su doppio passaporto consenso con Roma

(ANSA) - BOLZANO, 6 APR - La questione del doppio passaporto per i sudtirolesi di lingua tedesca e ladina "è un tema sensibile per il quale cerchiamo il consenso con l'Italia. Non va comunque dimenticato che l'Italia da tempo concede la doppia cittadinanza, il tema perciò non dovrebbe suscitare stupore". Lo ribadisce il cancelliere austriaco Sebastian Kurz in un'intervista al quotidiano Dolomiten. Kurz ricorda anche che l'accordo di coalizione del suo governo prevede il doppio passaporto, non solo per i sudtirolesi, ma anche per i discendenti delle vittime del nazionalsocialismo e per gli austriaci all'estero colpiti dalla Brexit. Il cancelliere rivendica anche le sue posizioni sulla migrazione. "Va fermata la migrazione illegale verso l'Europa e dobbiamo prestare aiuti in loco", dice al giornale.