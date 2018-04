(ANSA) - ROMA, 6 APR - "Cittadini prestati alle istituzioni. Questo siamo. E questo saremo sempre. E ora anche io tornerò ad essere una semplice cittadina. Questa mattina rassegnerò le dimissioni da consigliera di Roma Capitale e nei prossimi giorni raggiungerò il mio compagno in Olanda, con mio figlio. È stata una decisione maturata negli ultimi mesi, dopo aver riflettuto a lungo. Non è stato facile da settembre ad oggi portare avanti il ruolo di consigliera, lavoratrice e madre". Lo annuncia la consigliera comunale di Roma del M5S Alisia Mariani. Al suo posto, in Aula Giulio Cesare, entra Francesco Ardu.