(ANSA) - ROMA, 6 APR - "Io consiglierei a tutti, a partire da me stesso, di darci una calmata. Siamo dentro una complicata fase d'avvio di legislatura in cui emerge con chiarezza l'arrogante debolezza dei presunti vincitori. Nello stesso tempo abbiamo davanti a noi, come Pd, scelte importanti che affronteremo in assemblea. Discutere se arrivare in assemblea con la decisione di indire il congresso o con l'elezione di un nuovo segretario non è una forzatura, ma rispetto dello statuto". Così l'esponente dem Lorenzo Guerini interpellato per telefono.