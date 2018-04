Gaza: fonti mediche confermano, nove i morti, 1354 i feriti

(ANSAmed) - TEL AVIV, 7 APR - Sono nove i palestinesi uccisi ieri nei violenti scontri con l'esercito israeliano sul confine tra Gaza e lo stato ebraico. Lo confermano fonti mediche della Striscia che parlano anche di 1354 feriti, di cui 33 gravi. Tra i due ultimi morti per le ferite subite, per l'agenzia Wafa, c'è anche il giornalista palestinese Yasser Murtaja colpito nel sud della Striscia. Ieri mattina in ospedale è morto uno dei palestinesi ferito negli scontri di venerdì 30 marzo.