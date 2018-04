Scontro camion-pullman: "Almeno 14 morti". Coinvolta una squadra di hockey giovanile

Diverse persone sono morte - pare almeno 14 - ieri sera in seguito a un incidente stradale in Canada che ha coinvolto un camion e un pullman che trasportava i giocatori di una squadra di hockey giovanile: la polizia non ha ancora reso noto il numero delle vittime e dei feriti, ma ha confermato che ci sono «diversi morti». Lo riporta la Bbc.

L’incidente è avvenuto nel Saskatchewan, una provincia del Canada occidentale. Il pullman con a bordo la squadra degli Humboldt Broncos si dirigeva verso la cittadina di Nipawin, dove era in programma una partita dei playoff.

«Non riesco a immaginare cosa stiano passando questi genitori, il mio cuore è vicino a tutti coloro che sono stati colpiti da questa tremenda tragedia, non solo nella comunità di Humboldt», ha twittato il premier canadese Justin Trudeau.