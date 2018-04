Madre denunciò spacciatori che rifornivano figlio, 2 arresti

(ANSA) - PALMI (REGGIO CALABRIA), 7 APR - La denuncia presentata nel luglio scorso dalla madre di un giovane tossicodipendente, che era arrivato al punto di aggredire i genitori pur di procurarsi il denaro per acquistare la droga di cui aveva bisogno, ha fatto scattare un'operazione dei carabinieri della Compagnia di Gioia Tauro, denominata "Green call", sotto le direttive della Procura della Repubblica di Palmi. L'operazione ha portato all'arresto di due persone, i fratelli Luciano e Rocco Franzese, di 26 e 29 anni, posti entrambi ai domiciliari, e all'emissione di obblighi di dimora nei confronti di Raffaele Schinello, di 32 anni, a Francesco Cavallaro, di 22. I quattro sono accusati, a vario titolo, di "concorso in detenzione finalizzata allo spaccio ed in cessione di sostanze stupefacenti del tipo marijuana". L'indagine ha consentito di ricostruire la rete di pusher che nel tempo avrebbero spacciato marijuana al giovane la cui madre aveva presentato la denuncia ed ad altri soggetti. (ANSA).