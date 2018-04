Donna trovata morta in casa con coltello nel petto

(ANSA) - SESTO SAN GIOVANNI (MILANO), 7 APR - Una donna di 52 anni è stata trovata morta nel suo appartamento di Sesto San Giovanni (Milano), questa mattina intorno alle 10. A quanto si è appreso il suo cadavere, già in stato di decomposizione, è stato trovato sul letto con un coltello da cucina infilato nel petto. A dare l'allarme è stato il fratello della donna, preoccupato perché non riusciva a mettersi in contatto con lei. Sulla vicenda è al lavoro la Polizia.