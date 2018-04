Governo, Di Maio: con Lega o Pd noi pronti, vedo evoluzioni

(ANSA) - ROMA, 7 APR - "Il contratto di governo può essere sottoscritto dal M5S o con la Lega o con il Pd. Noi siamo pronti ma vediamo che ci sono anche delle evoluzioni negli altri schieramenti". Lo ha detto il capo politico del M5S Luigi Di Maio a margine di Sum#02, l'evento a Ivrea (Torino) organizzato dalla Casaleggio Associati. "Noi siamo al lavoro per creare una maggioranza di governo che metta al centro le soluzioni per i cittadini e queste soluzioni partono da un contratto alla tedesca", ha affermato ancora Di Maio, "oggi sono molto fiducioso di questa direzione, so che da una parte e dall'altra (centrodestra e Pd, ndr) ci sono delle evoluzioni, e noi le attendiamo". "Registro come un passo avanti la dichiarazione di questa mattina di Martina come sono ben consapevole che Matteo Salvini sappia che, al Quirinale o ci vai con il 17% o con il 37% in ogni caso non hai il 51% e quindi la maggioranza", ha dichiarato il leader pentastellato.