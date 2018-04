Franceschini: da Di Maio una novità, fermiamoci a riflettere

(ANSA) - ROMA, 7 APR - "Di fronte alle novità politica dell'intervista di Di Maio serve riflettere e tenere comunque unito il Pd nella risposta. L'opposto di quanto sta accadendo: rispondiamo affrettatamente e ci dividiamo tra noi. Fermiamoci e ricominciamo". Lo scrive su Twitter il ministro Pd della Cultura Dario Franceschini, commentando l'invito al dialogo del leader M5S Luigi Di Maio. "Penso che dobbiamo incontrare tutti perche' abbiamo una linea chiara e non dobbiamo avere paura di interloquire con nessuno. Franceschini dice fermiamoci a riflettere? In una fase cosi' convulsa e' sempre utile, magari per arrivare alle stesse conclusioni - dice il ministro Pd Andrea Orlando -. Eviterei di assumere come direttrice programmatica che e' meglio non discutere, perche' non mi pare il modo di affrontare una fase cosi' complicata. Di per se' non mi pare si siano prodotti fatti che determinino una situazione diversa, ma e' giusto discuterne".