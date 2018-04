Martina: apprezzabile autocritica Di Maio,ma resta ambiguità

(ANSA) - ROMA, 7 APR - "L'autocritica nei toni e' apprezzabile, resta evidente l'ambiguita' politica. Noi continuiamo a pensare che la differenza la fanno i contenuti. Da questo punto di vista non vedo novita'. Il tempo dell'ambiguita' e' finito". Cosi' il segretario reggente del Pd Maurizio Martina sull'intervista di Luigi Di Maio a un quotidiano, in cui tra l'altro invita i dem a "sotterrare l'ascia di guerra". "C'è un passo in avanti, cambia il tono ma le ambiguità politiche restano e per noi sono un fatto - ha poi aggiunto Martina -. La nostra linea è quella espressa durante le consultazioni, la nostra posizione è quella, siamo fedeli e coerenti alla impostazione data fin dal primo minuto". "E' in atto dai primi giorni dopo il 4 marzo un tentativo di accordo tra Centrodestra e cinque stelle - ancora Martina -. Dicano ora al paese chiaramente cosa intendano fare. Noi rimaniamo coerenti con ciò che abbiamo detto al Quirinale pochi giorni fa".