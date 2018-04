Furgone sulla folla a Münster: almeno 3 morti e una cinquantina di feriti

E’ di almeno 3 morti e 50 feriti (sei di loro in pericolo di vita) il primo bilancio di quanto avvenuto nelle prime ore del pomeriggio nel centro di Münster in Germania, quando un furgone è piombato sulla folla nel centro della città. Lo riferisce la Bild precisando che è in corso una grande operazione di polizia con parte della città vecchia blindata. L’autore dell’attacco si è suicidato.

Il furgone è piombato su un tavolino di un bar all’aperto di Kiepenkerl, zona turistica nel centro della città vecchia. Lo riferisce la Dpa sottolineando che la polizia ha invitato la popolazione, via twitter, ad allontanarsi dalla zona. La polizia - riporta l’agenzia - ha anche confermato la presenza di vittime.

«Dovrebbe trattarsi di un attentato terroristico». E’ quanto riporta la Bild riferendo del furgone piombato sulla folla a Münster.