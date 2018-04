Protezione civile: elisoccorso Trento con visori notturni

(ANSA) - TRENTO, 8 APR - Primo intervento con l'utilizzo dei visori notturni per il Nucleo elicotteri della Provincia autonoma di Trento. L'elisoccorso è decollato prima delle 3 per un incidente che si è verificato nella zona del Passo del Tonale dove sono stati coinvolti quattro ragazzi. "I visori - spiegano i responsabili del Nucleo in una nota - hanno agevolato notevolmente le operazioni di volo che si sono svolte regolarmente". Tre dei ragazzi sono stati portati al pronto soccorso di Cles, mentre una ragazza è stata trasferita all'ospedale Santa Chiara. Il presidente della Provincia autonoma di Trento, Ugo Rossi, nel commentare con soddisfazione l'esito di questo primo intervento si congratula con gli operatori del nucleo e del 118 Trentino emergenza. "Accanto ai complimenti che esprimo anche a nome dell'assessore Tiziano Mellarini - commenta il governatore - rinnovo il nostro impegno a continuare ad investire in dotazioni e tecnologia, senza mai dimenticare che il capitale più importante è proprio quello umano."