(ANSA) - BUDAPEST, 8 APR - Alta affluenza alle elezioni politiche in Ungheria, dove il premier Viktor Orban punta ad un terzo mandato consecutivo. Alle 15, più della meta degli aventi di diritto si erano già recati alle urne: 4,2 milioni di elettori, pari a 53,64%. Il dato di 4 anni fa era 45,02%. L'alta affluenza, dicono gli osservatori, potrebbe favorire l'opposizione, in quanto molti degli indecisi sembrano essere andati a votare, e verosimilmente non per il premier. In caso di bassa affluenza il favorito, secondo i sondaggi, sarebbe stato invece Orban. "Un segnale incoraggiante per quelli che aspirano ad un cambiamento", ha detto Gergely Karacsony, capolista socialista-verde.