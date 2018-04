Apre porta e gli sparano alle gambe, 35enne ferito a Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 9 APR - Bussano alla porta, lui apre e gli sparano alle gambe: un uomo di 35 anni, con piccoli precedenti penali, è stato ferito nel rione Scampia di Napoli da alcune persone che alle 4 di stamattina gli hanno teso un agguato durante il quale sono stati sparati quattro colpi di pistola. L'uomo ha chiesto aiuto alla madre che l'ha soccorso e accompagnato nell'ospedale Cardarelli dov'è ora ricoverato in Chirurgia d'urgenza. Viveva abusivamente in un deposito comunale trasformato in abitazione che si trova al civico 66 di corso Marinella. Ai poliziotti ha raccontato di avere sentito bussare alla porta da persone che gli hanno detto di volergli parlare. Lui ha aperto l'uscio e una delle persone ha sparato quattro volte con una calibro 9 Luger. Nel deposito comunale gli investigatori della Polizia hanno trovato tracce ematiche, i bossoli e impronte di piedi nudi. Il 35enne ha piccoli precedenti penali, furto, ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale. Incensurati invece i genitori. (ANSA).