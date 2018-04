Operazione dei Nas tra Nord e Centro Italia, 13 arresti

(ANSA) - MILANO, 9 APR - Tredici persone sono state arrestate con le accuse, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata alla truffa ai danni dell'Erario, truffa ad aziende farmaceutiche, autoriciclaggio, ricettazione di farmaci, somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica ed emissione di fatture per operazioni inesistenti, nel corso di un'indagine dei carabinieri dei Nas, che hanno eseguito una misura emessa dal Tribunale di Milano nelle province di Monza, Roma, Napoli e Lucca. Oltre ai tredici provvedimenti cautelari, sono in corso anche 11 perquisizioni e 37 ordini di esibizione di documentazione notificati a persone giuridiche legate in modi diversi alla presunta organizzazione criminale individuata dai militari dell'Arma.