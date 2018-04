Estremo: da Genova al Monte Rosa in 14 ore e mezza

(ANSA) - AOSTA, 9 APR - Da Genova ai 4.454 metri di quota del Monte Rosa in 14 ore e 31 minuti: è l'impresa realizzata lo scorso fine settimana da Nico Valsesia, poliedrico atleta di Borgomanero (Novara) che ha percorso 240 chilometri in bicicletta e gli ultimi 20 chilometri con gli sci. Valsesia ha stabilito fino ad oggi i record mondiali assoluti di ascesa no-stop su quattro vette: Elbrus, Aconcagua, Kilimangiaro oltre al test del Monte Bianco. Tutti registrati dalla International Skyrunning Federation (skyrunning.com). La scalata del Monte Rosa è una delle tappe di avvicinamento all'impresa 'From zero to Everest', prevista per il 2019. (ANSA).