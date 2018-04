Grave una bimba di 2 anni investita a Pistoia: caccia all'auto pirata

Una bambina di due anni e mezzo è ricoverata in Rianimazione al pediatrico Meyer di Firenze dopo essere stata investita da un’automobile che non si è fermata. L'incidente è avvenuto alle 10,30 di ieri lungo la via Vecchia Fiorentina a Quarrata (Pistoia) ma è stato reso noto oggi dai carabinieri che hanno diffuso un appello per risalire alla vettura. I militari non escludono anche l’ipotesi che il conducente non si sia reso conto di aver investito la piccola, che stava camminando lungo la strada insieme ai genitori. Sono stati quest’ultimi a portare poi la piccola all’ospedale di Prato da dove è stata poi trasferita al Meyer.

I militari ricercano un’auto «station wagon di colore blu scuro o simile» che «sarebbe transitata attorno alle 10,30 a Pistoia in via Vecchia Fiorentina-1 tronco, a forte velocità con direzione Pistoia». Chi avesse notizie utile è «pregato di contattare il 112 oppure i comandi di Pistoia o Quarrata dei carabinieri (rispettivamente ai numeri 0573-9721 e 0573-72038).