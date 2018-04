Terremoto: trattori verso Castelluccio per semina lenticchia

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 9 APR - Gli agricoltori di Castelluccio di Norcia tornano sul Pian Grande per la semina della lenticchia. Una quindicina di trattori sono pronti a salire al borgo attraverso la strada provinciale 477 che collega Norcia a Castelluccio. "Torniamo sulle nostre terre, ma a distanza di un anno dall'ultima semina abbiamo ancora problemi di viabilità. In alcuni tratti il passaggio dei trattori sarà difficoltoso", ha detto all'ANSA, Gianni Coccia, portavoce degli stessi agricoltori. Il trasferimento di mezzi e attrezzi sarà completato entro domani. Il passaggio dei trattori sfrutterà una delle "finestre" orarie messe a disposizione dalla Provincia di Perugia per il transito verso Castelluccio. (ANSA).