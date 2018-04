(ANSA) - ROMA, 9 APR - Si potranno anche seguire in streaming le audizioni di Mark Zuckerberg al Congresso Usa, previste per domani e dopodomani (il 10 e l'11 aprile). Il fondatore di Facebook risponderà prima alle domande della Commissione Commercio del Senato e il giorno successivo dovrà affrontare la Commissione Commercio della Camera. I siti di entrambe le commissioni trasmetteranno le audizioni in diretta.