(ANSA) - NAPOLI, 9 APR - Dopo il logo della Apple, di note case automobilistiche come la Mercedes, e di moda come Luis Vuitton e Prada, arriva anche il marchio Sky sui panetti di hashish: la Guardia di Finanza di Napoli, infatti, ne ha sequestrati ben otto milioni, tutti con il noto logo della pay tv. La droga, oltre otto tonnellate, è stata trovata dai finanzieri in un capannone che si trova a Napoli, nei pressi del cimitero di Poggioreale. La sostanza stupefacente, destinata alle piazze di spaccio dei clan, avrebbe fatto arrivare nelle casse della camorra oltre 80 milioni di euro.