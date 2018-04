Pd: Boccia, no a congressi lampo, serve profonda discussione

(ANSA) - ROMA, 9 APR - "Il 21 aprile il PD ha un'assemblea importante, dobbiamo stabilire un percorso condiviso che traghetti il partito in una nuova stagione politica. Eviterei congressi lampo come l'ultima volta, rischiamo di restringerci ancora di più. Al PD serve una lunga, seria e profonda discussione sul perché siamo arrivati a questo punto, del perché un partito che si colloca nel centrosinistra prende i voti nei centri storici, ai Parioli, ed è abbandonato nelle periferie".Lo afferma Francesco Boccia, deputato Pd, ad Agorà. Non ci votano i poveri e gli italiani che hanno bisogno di protezione, ma ci votano più le classi abbienti e protette. Ogni voto è importante ma per guidare un Paese serve allargare la base elettorale non restringerla. Dobbiamo capire insieme come si costruisce una nuova alleanza sociale da sinistra partendo dai più deboli e non dai più forti. È nostro dovere dire con chiarezza dove vogliamo andare, con chi e con quale linea politica", conclude.