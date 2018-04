Alto Adige: vilipendio tricolore, condannata Eva Klotz

(ANSA) - BOLZANO, 9 APR - "Una storia infinita con costi infiniti". Il consigliere provinciale della Suedtiroler Freiheit Sven Knoll commenta così la nuova condanna, assieme ai colleghi di partito Eva Klotz e Werner Thaler, per il reato di vilipendio alla bandiera. I tre erano finiti sotto processo nel 2010 per un manifesto che raffigurava una scopa che spazza via il tricolore lasciando solo il bianco ed il rosso del labaro tirolese. Come già avvenuto con la prima sentenza nel 2011, i tre sono stati oggi condannati ad un'ammenda di 3mila euro ciascuno. In secondo grado era seguita l'assoluzione, però poi annullata nel 2017 dalla Cassazione. E' stato così rifatto il processo davanti al tribunale di Bolzano che ha confermato la sentenza dell'epoca. "E' assurdo - afferma Knoll - che in quasi dieci anni la giustizia italiana non sia in grado di emettere una sentenza definitiva. Ormai siamo a un passo dalla prescrizione".